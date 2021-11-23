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Происшествия23 ноября 2021 5:17

Доходный дом обрушился во время пожара в Петербурге

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров здания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мощный пожар и обвал перекрытий произошел в Петербурге в ночь на 23 ноября

Мощный пожар и обвал перекрытий произошел в Петербурге в ночь на 23 ноября

Фото: принтскрин видео.

Серьезный пожар произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 23 ноября 2021 года, обвалил частично доходный дом постройки начала прошлого века. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы. В 3:50 часов в экстренную службу поступило сообщение о том, что горит дома 39/2 по улице Розенштейна. Спасатели направились туда.

- Пожар разгорелся мощный. В шестиэтажном капитально-ремонтируемом доме происходило горение перекрытий 3-4-5 этажей на площади 1,5 тысячи квадратных метров, - рассказали спасатели.

Пожар тушили по рангу №2. В итоге в здании обрушились перекрытия на площади 100 квадратных метров. Благо, пострадавших в результате этого нет.

Пожар был локализован в 5:50 часов. С огнем боролись 83 человека личного состава МЧС и 20 единиц техники.