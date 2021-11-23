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Общество23 ноября 2021 5:31

Стоимость проезда в общественном транспорте в Петербурге вырастет до 60 рублей

Цены изменятся с 1 января 2022 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Стоимость проезда в общественном транспорте в Петербурге вырастет на 5 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте в Петербурге вырастет на 5 рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге снова станет дороже. Начиная с 1 января 2021 года цены за единоразовый проезд вырастут на 5 рублей. Об этом 22 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- Разовые поездки, предусмотренные для туристов и гостей города, увеличатся на 5 рублей. Стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, в наземном городском транспорте - 60 рублей, - рассказали в городской администрации.

По "Подорожнику" стоимость проезда тоже вырастет на 4 рубля и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном городском транспорте.

А вот для обладателей Единой карты петербуржца цены наоборот уменьшатся на 4 рублей и составит 35 рублей. При оплате проезда с помощью мобильного устройства стоимость поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6 процентов меньше, чем в этом году.