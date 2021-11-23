Банду мошенников в отношении предпринимателей задержали в Петербурге

Полиция задержала крупных мошенников со счетами бизнесменов в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала банду мошенников, которые украли деньги у местных предпринимателей. В общей сложности группировка успела похитить более 7 миллионов рублей. Об этом 23 ноября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти.

- В состав группировки входили трое петербуржцев в возрасте 35, 41 и 48 лет и 32-летняя жительница Ленобласти. Они искали жертв среди предпринимателей, по поддельным доверенностям узнавали, есть ли у него на счету деньги, после чего, по поддельному паспорту обращались к оператору сотовой связи и сообщали, что якобы прошлая сим-карта была утеряна, - рассказали в полиции.

Так, имея данные о счетах и номер телефона, привязанный к нему, они могли делать перевод денег. В одни из разов они перевели со счета потерпевшего коммерсанта 7,2 миллиона рублей, после чего пострадавший обратился в полицию.

Таким образом правоохранители вышли на подозреваемых. Трое из них сейчас находятся под стражей.