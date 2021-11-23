Прокуратура начала проверку после пожара в дореволюционном доме в Петербурге

Прокуратура начала проверку после пожара в историческом доме в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В ночь на 23 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар в дореволюционном доме 39/2 по улице Розенштейна. Здание находилось на ремонте. Сейчас проверкой занялась прокуратура.

- Надзорное ведомство оценит полноту мер, принятых уполномоченными органами по консервации объекта и ограничению доступа к нежилому зданию посторонних лиц, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

Пожар начался в четвертом часу ночи. Огонь охватил перекрытия 3, 4 и 5 этажей на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате частично обрушились перекрытия на площади 100 квадратных метров.

Пожар был локализован только к 6 часам утра, на данный момент еще продолжаются работы по проливу и разбору завалов. По предварительным данным, пострадавших нет.