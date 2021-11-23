Полиция задержала мужчину за домогательства к девочке в Петербурге

Полиция Петербурга задержала мужчину по подозрению в действиях развратного характера в отношении несовершеннолетней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в сексуальном домогательстве к девочке. Об этом в правоохранительных органах рассказали 23 ноября 2021 года. Инцидент произошел еще 2 ноября. Тогда в полицию позвонила мать 15-летней школьницы и рассказала, что к ее дочери на улице приставал незнакомец.

- Полиция установила, что в течение полутора часов неизвестный мужчина у дома 38 по проспекту Луначарского совершал развратные действия сексуального характера без применения насилия в отношении несовершеннолетней, после чего скрылся, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина.

Вечером 21 ноября подозреваемого задержали у дома 35 по Полюстровскому проспекту. Сейчас он находится под стражей.