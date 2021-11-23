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Происшествия23 ноября 2021 6:54

Четыре школы и два дома детского творчества в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

Все учебные заведения находятся в Василеостровском районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Шесть детских учебных заведений были "заминированы" в Петербурге

Шесть детских учебных заведений были "заминированы" в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге четыре школы и два дома детского творчества эвакуировали из-за угрозы взрыва. Утром 22 ноября 2021 года на электронную почту управления ФСБ города и Ленобласти поступили письма с разных адресов, в которых говорилось о готовящемся взрыве. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В письме сообщалось, что взрывы готовятся в гимназии №642 на Морской набережной, а также ее филиале на улице Опочинина, в средней и начальной школах №27 на 10-й и 9-й линиях Васильевского острова, а также в двух домах детского творчества на улице Шевченко и 9-й линии В.О., - рассказал источник.

В общей сложности были эвакуированы более 2,5 тысяч человек. Все здания осмотрены, но нигде опасных предметов найдено не было.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.