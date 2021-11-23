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Авто23 ноября 2021 7:11

Набережную Обводного канала перекрыли из-за пожара в доме Лялевича в Петербурге

Огонь уничтожил перекрытия в здании, часть помещений обвалились
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Обводный канал перекрыли из-за пожара в центре Петербурга

Обводный канал перекрыли из-за пожара в центре Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Из-за сильного пожара в доходном доме архитектора Лялевича на улице Розенштейна в Санкт-Петербурге утром 23 ноября 2021 года образовалась пробка. Для того, чтобы машины спасателей беспрепятственно могли доезжать до здания, дорожники перекрыли проезд по набережной Обводного канала. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Обводный перекрыли возле Балтийского вокзала. Полтора часа ехал с Кировского до Рижского, - пожаловался один из автомобилистов.

На данный момент перекрыт проезд по набережной Обводного канала в направлении от Старо-Петергофского проспекта к метро "Балтийская". Жестко стоит противоположная сторона набережной, улица Шкапина, Лермонтовский проспект и 12-я Красноармейская улица.

Напомним, что пожар начался ночью. Огонь охватил перекрытия трех этажей на общей площади в 1,5 тысячи "квадратов". В итоге обрушились перекрытия на площади 100 квадратных метров.