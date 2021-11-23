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Общество23 ноября 2021 7:16

Смертность превысила рождаемость в Петербурге в 1,6 раза

Среди умерших с начала года – 149 малышей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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С января по сентябрь в Петербурге родилось почти 40 тысяч малышей.

С января по сентябрь в Петербурге родилось почти 40 тысяч малышей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус второй год подряд поднимает уровень смертности в Петербурге. Если в обычные годы она лишь немного превышает рождаемость, что с начала 2021 года разница составила более 20 тысяч человек.

- По данным «Петростата» с января по сентябрь 2021 года в Петербурге умер 62 221 человек, в том числе 149 — дети до года, - пишут «Невские новости».

За то же время в роддомах города на Неве было зафиксировано рождение 39 883 малыша. Нехитрый подсчет показывает, что смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. А коэффициент убыли населения, если брать за основу официальные данные о 5,4 млн человек, составляет около 0,4%.

Напомним, что сами власти признают, что в реальности в городе проживают не пять с половиной, а более семи миллионов человек. Прирост дает миграционный поток из стран СНГ и других регионов России.