Мощный пожар произошел на Вокзальной улице в Мурино

Пожар уничтожил частный дом в Мурино Фото: СОЦСЕТИ

В городе Мурино, что под Санкт-Петербургом, произошел мощный пожар. Рано утром 23 ноября 2021 года загорелся деревянный дом на Вокзальной улице. Огонь поднялся на несколько метро вверх, а дым разлетелся по округе. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Дымом заволокло Вокзальную улицу. Сгорел дом, пожарные тушили, шланги тратили воду и та залила всю проезжую часть, образовав "скользко-скользко". Это уже третий или четвертый дом, сгоревший в той локации, - рассказал местный житель.

Горожане говорят, что деревянный дом сгорел дотла, от него ничего не осталось.

Были ли пострадавшие в пожаре, на данный момент не сообщается. Сейчас на месте работают спасатели, которые локализуют огонь. После этого будет установлена причина возгорания.