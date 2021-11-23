Полиция задержала мужчину за "минирование" ТЦ "Галерея" в Петербурге

Полиция задержала петербуржца за "минирование" ТЦ "Галерея" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании ТЦ "Галерея". Звонок в экстренную службу поступил в четвертом часу дня 22 ноября 2021 года. Неизвестный сообщил, что в торговом центре заложена бомба. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Выяснилось, что звонок был сделан с телефона 16-летнего школьника. Тот пояснил, что в "Галерее" к нему подошел неизвестный мужчина и попросил позвонить. После звонка он отдал телефон и ушел, - рассказал источник.

На территории ТЦ никаких опасных предметов обнаружено не было. Также полицейские просмотрели камеры наблюдения и смогли установить личность подозреваемого.

Вечером 22 ноября сотрудники Центра "Э" задержали 34-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее он уже был судим, но направлен на принудительное лечение у врача-психиатра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.