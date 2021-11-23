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Общество23 ноября 2021 8:11

В Смольном рассказали, как платить меньше за проезд в транспорте Петербурга после повышения цен

С 1 января 2022 года тариф поднимается на пять рублей, но не для всех
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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По Единой карте петербуржца проезд в метро подешевеет.

По Единой карте петербуржца проезд в метро подешевеет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга рассказали, как можно будет сэкономить на проезде в общественном транспорте города с 1 января 2022 года, когда усредненный тариф поднимется на пять рублей. Кроме уже привычных проездных «Подорожник», плата по которому хоть и существенно ниже, но тоже вырастет, есть еще Единая карта петербуржца. И по ней тариф…снизится!

- Стоимость проезда в метрополитене для обладателей Единой карты петербуржца (ЕКП) станет ниже. Оплата уменьшится на четыре рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Та же ЕКП, но загруженная на мобильный телефон (должен поддерживать систему бесконтактных платежей NFC) даст возможность сэкономить еще больше. Тариф снизится на два рубля (-6%) и составит всего 31 рубль.

Что касается остальных цен, то жетон в метро будет стоить 65 рублей вместо 60. Разовый билет в наземном транспорте обойдется в 60 рублей (сейчас – 55).

Стоимость проезда по «Подорожнику» вырастет на четыре рубля и составит 45 рублей для метро и 40 для автобусов, троллейбусов и трамваев.

По карте «МИР» стоимость поездки в метро составит 46 рублей (+ два рубля), по карте в мобильном приложении - 41 рубль (+ пять рублей).