Стоимость проезда по "Подорожнику" в Петербурге вырастет на 4 рубля в 2022 году

Стоимость проезда в транспорте Петербурга по "Подорожнику" вырастет на 4 рубля Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство Санкт-Петербурге анонсировало изменение стоимости проезда с 1 января 2022 года. Так, большинство тарифов вырастут. Единоразовый проезд на метро или наземном транспорте увеличится на 5 рублей и составит 65 рублей в подземке и 60 рублей в остальном транспорте. Цены на проезд по карте "Подорожник" тоже станут выше.

- Стоимость одной поездки по единому электронному билету "Подорожник" в следующем году увеличится на 4 рубля и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном городском транспорте, - рассказали в Смольном.

Также с 1 апреля в Петербурге начнут вводить новую модель транспортной системы, в связи с чем в городе появится пересадочный тариф для проездного "60 минут". По нему стоимость первой поездки будет стоить 40 рублей для наземного транспорта, второй - 10 рублей, а все последующие бесплатны, если все они сделаны в течение одного часа.

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