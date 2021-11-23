11 баров и ночных клубов в центре Петербурга получат штрафы за нарушение коронавирусных правил

В Петербурге оштрафовали 11 баров и клубов за нарушение антиковидных правил / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге продолжаются постоянные рейды по общественным заведениям для проверки соблюдения антикоронавирусных правил. Как отметили 22 ноября 2021 года в Смольном, большинство мест соблюдают постановления.

- С 15 по 21 ноября в дневное время проверено 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах города, - рассказали в городской администрации.

Нарушения были обнаружены у девяти мест. Это отсутствие QR-кодов, масок у сотрудников, разметки для дистанции.

Рейды продолжаются и в ночное время. Сейчас в Петербурге запрещена работа общественных мест, в том числе развлекательных и общепита, после 23 часов. За неделю проверки прошли в 30 заведениях в Центральном, Московском и Василеостровском районах. 11 из них продолжили принимать гостей, несмотря на запрет. Так, бары, кальянные и ночные клубы-нарушители будут оштрафованы.