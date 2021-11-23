Мигрант, освобожденный судом, зарубил топором пассажира на ж/д станции в Петербурге

Полиция нашла подозреваемого в убийстве пассажира на станции "Ново-Ковалево". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины, чей труп с рубленными ранениями головы был найден на железнодорожной станции «Ново-Ковалево» в Петербурге. По версии следствия, причиной расправы стал конфликт. При этом подозреваемый в расправе мигрант уже был судим за нанесение телесных повреждений, но суд отпустил его на свободу.

- 19 ноября на посту «Ново-Ковалево» в 50-60 метрах от железнодорожной платформы был обнаружен труп 49-летнего мужчины. 21 ноября полицией задержан 30-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который изобличен в том, что нанес потерпевшему три удара топором по голове, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После убийства мигрант забрал сумку жертвы, в которой лежали банковские карты, старый кнопочный мобильник и ключи от квартиры.

По данным полиции, в 2016 году на мигранты было возбуждено дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Однако летом нынешнего года суд освободил обвиняемого от наказания, так как потерпевший заявил о примирении сторон.

По новому делу иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.