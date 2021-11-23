Более 250 пьяных водителей задержали в Петербурге и Ленобласти за выходные

Сотрудники ГИБДД в выходные задержали более 250 пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные, 20 и 21 ноября 2021 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла серия рейдов "Нетрезвый водитель", в ходе которых сотрудники ГИБДД проверяли автомобили и ловили автомобилистов, которые были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. О результатах рейда 23 ноября рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе рейдов были выявлены 251 водитель в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - рассказали в полиции.

При этом, оказалось, что восемь водителей уже не первый раз попадаются на подобных нарушениях. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В полиции напомнили, что за пьяное вождение автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.