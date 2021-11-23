Продавцы на новогодней ярмарке сотрудники катка на Конюшенной площади будут с OR-кодами

Каток на Конюшенной площади откроют с 25 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный представил официальную концепцию города в Новом году. На заседании правительства сообщили, что в Петербурге планируется 500 мероприятий как в онлайн, так и в офлайн форматах. Основной точкой притяжения будет елка на Дворцовой площади, рождественская ярмарка на Певческом мосту и Конюшенной площади и каток на Конюшенной площади. По словам Главы комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика, сотрудников ярмарки и катка будут допускать к работе только с OR-кодами.

- Отдельное внимание на ярмарке уделят мерам безопасности. Всем участникам необходимо иметь QR-код, соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Также запрещено проведение развлекательных мероприятий в разных локациях на территории ярмарки, - сказал он.

Также Соловейчик добавил, что на каток на Конюшенной потребуется заранее бронировать билеты. Так власти города хотят избежать столпотворений.