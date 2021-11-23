Проезд в метро подешевеет на 10% по Единой карте петербуржца с 1 января 2022 года

Проезд по ЕКП в метро станет дешевле. Фото: Олег ЗОЛОТО

Удивительно, но тарифы для проезда в метро с нового года в Петербурге не повысятся, а понизятся. Падение цен, впрочем, коснется не всех, а только обладателей Единой карты петербуржца. Они смогут сэкономить до 10% с каждой поездки.

- Стоимость поездки с оплатой через «Единую карту Петербуржца» уменьшится и составит 35 рублей (минус четыре рубля) при оплате картой на пластиковом носителе и 31 рубль (минус два рубля) при оплате токенизированной картой (в приложении на мобильном устройстве), - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В первом случае снижение стоимости от действующего тарифа (39 рублей) составит 10,2%, а во втором (33 рубля) – 6%.

Для всех остальных видов оплаты цены поднимутся. Жетон в метро обойдется с 1 января в 65 рублей, в наземном транспорте билет будет стоить 60 рублей – плюс пять рублей в каждом случае.

Тарифы на «Подорожник» поднимутся на четыре рубля до 45 и 40 рублей соответственно.

По картам системы «МИР» нужно будет заплатить 46 рублей в метро и 41 в автобусе, троллейбусе, трамвае. Прибавка составляет два и пять рублей.