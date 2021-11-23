В Смольном сообщили о праздничном салюте в Новогоднюю ночь

Салют может состояться при стабильной ситуации с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга смогут увидеть новогодний фейерверк в Новогоднюю ночь. О салюте сообщили на заседании правительства, где рассказали концепцию празднования начала 2022 года. Власти будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в городе.

Кроме того, губернатор Александр Беглов заявил, что в городе готовятся 300 событий. Все из них будут проводиться в соответствии с 121-м "ковидным" постановлением.

Главной точкой притяжения в Петербурге будет Дворцовая площадь, где в декабре установят живую ель. Также власти готовят открыть Рождественскую ярмарку на Манежной площади, а также каток на Конюшенной площади.