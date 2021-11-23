Еще 280 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

За сутки в ковидные больницы Петербурга доставили 280 новых пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге резко упала заболеваемость коронавирусом. Всего за сутки было выявлено чуть более 1 тысячи зараженных. А вот уровень госпитализаций пока что остается на одном уровне. По данным Смольного на 23 ноября 2021 года в Северной столице в больницу попали еще 280 человек.

- За сутки в больницы города были госпитализированы 280 пациентов с коронавирусом, 71 человек выписан. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 625 пациентов, еще 320 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказали в городской администрации.

В Петербурге по прежнему 18 больниц оказывают помощь инфицированным. Там развернуто 8,9 тысяч коек, из которых заняты 6,7 тысяч мест. Во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 291 человек, еще 497 содержатся в пансионате "Заря".

Кроме того, на амбулаторном лечении сейчас всего 34,7 тысяч человек. Это значительно меньше, чем было неделю назад.