В Комздраве Ленобласти объяснили, почему блокадница с онкологией сама сделала себе операцию

Блокадницу спасают в больницу после самостоятельной операции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по здравоохранению Ленинградской области объяснили, почему блокадница из Выборга сама сделала себе операцию, и что толкнуло женщину на отчаянный шаг. В ведомстве также заявили о начале проверки по факту ЧП.

- По нашим данным, плановая операция у женщины не состоялась и была перенесена из-за выявленного коронавируса. В настоящее время пациентке оказывается вся необходимая помощь, ее состояние стараются максимально облегчить, - сообщили «КП-Петербург» в областном Комздраве.

Напомним, что о дикой ситуации в соцсетях рассказала врач скорой помощи Виктория Шутова. Она пояснила, что у пожилой женщины развилось осложнение на фоне онкологии – асцит, то есть скопление жидкости в животе, при котором пациент испытывает сильные боли.

Блокадница не смогла перенести страдания и узнав, что операцию отложили, решилась сама вскрыть брюшную стенку тонким ножом.

По счастью, это не привело к смерти и женщину удалось спасти.

ОФИЦИАЛЬНО:

- В ноябре было принято решение госпитализировать пациентку в Выборгскую больницу, однако ПЦР-тест оказался положительным. Женщине была предложен перевод в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении. Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной, - сообщили в Комздраве.