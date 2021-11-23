Смольный объяснил появление платы за телевещание в квитанциях жителей Петербурга

Смольный разъяснил вопросы по начислению платы за дополнительную услугу телевещание Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга стали жаловаться, что в квитанциях за квартиру появилась строчка "плата за антенну", причем, даже у тех, у кого нет телевизора. Во вторник, 23 ноября 2021 года, Смольный разъяснил, почему такая позиция есть в кварплате.

- В случае, если оборудование системы коллективного приема телевидения является общим имуществом, то собственники жилья оплачивают ее содержание. И плата взимается независимо, пользуются ли собственники телевизором или нет, - рассказали в городской администрации.

Если же оборудование не включено в общее имущество, то телевещание каждый пользователь оплачивает сам в соответствии с договором, заключенным с оператором. И если эта плата включена в общий платеж, но договора заключено не было, то собственник может написать заявление и отказаться от услуги.