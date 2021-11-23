Елки высадили в уличные вазоны в Петербурге

Цветы в уличных вазонах в Петербурга заменили на ёлки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вовсю идет подготовка к Новому году. Городские садовники уже начали высаживать елочки в уличные вазоны, в которых с весны до середины осени красовались цветы. Об этом 23 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- Специально для городского оформления деревья никто не рубит. Эти ели выросли в лесу на противопожарных полосах и в зоне линий электропередачи. Во время расчистки этих территорий они удаляются, - пояснили в комитете по благоустройству.

До наступления праздника Северную столицу украсят около семи тысяч срезок ели. Зимние композиции появятся на главных площадях, проспектах и улицах, а также в садах и парках города.

Всего композиции из хвойных деревьев будут украшать город по 63 адресам. В частности елочки можно увидеть на Исаакиевской и Сенной площадях, на набережных, на площади Восстания, а также по дороге в Пулково.