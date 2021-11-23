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Общество23 ноября 2021 11:06

Скоростные "Ласточки" запустят в Пушкин и Павловск в 2023 году

Электрички появятся после завершения строительства путепровода на Московском шоссе
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
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Скоростные "Ласточки" запустят в Пушкин и Павловск в 2023 году

Скоростные "Ласточки" запустят в Пушкин и Павловск в 2023 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге планируют развивать транспортное сообщение с пригородом. В частности, в 2023 году на Московском шоссе в Пушкине закончат строительство путепровода. Это позволит запустить скоростные "Ласточки", которые значительно сократят время путешествия для горожан. Об этом 23 ноября 2021 года сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

- После строительства путепровода в Пушкин и Павловск можно будет запустить скоростные электрички составом по 5-10 вагонов. Они будут курсировать с интервалом 15-20 минут, - рассказал Поляков.

На этом развитие транспортного сообщения не остановится. В планах комитета создавать такое же сообщение на Сестрорецком направлении до Зеленогорска, в Колпино, с перспективой на Тосно, а также в Гатчину.

Предварительно, запуск электричек состоится в июне-сентябре 2023 года.