Здание Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет музеем

Штаб флотилии в Новой Ладоги станет музеем Дороги жизни. Фото: lenobl.ru

Власти Ленинградской области намерены создать еще один музей, посвященный Великой Отечественной войне и, в частности, истории Дороги жизни. Экспозиция разместится в здании Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге.

- Мы планируем полностью отреставрировать объект вместе с прилегающей территорией. Экспозиция будет рассказывать о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом о роли Ладожской флотилии во время войны, о судьбах людей, служивших на флоте, - заявил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.

Само здание, где размешался штаб флотилии, расположено на улице Карла Маркса в Новой Ладоге. Оно было построено в XVIII веке для купца Луковицкого, является памятником культуры и находится в федеральной собственности. Сейчас власти Ленобласти оформляют документы по аренде. Потом будет создан проект реставрации и в 2023-24 годах начнутся сами работы.