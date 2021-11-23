Рекламу могут полностью убрать из метро Петербурга

В метро Петербурга может полностью пропасть реклама Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из метрополитена Санкт-Петербурга может полностью исчезнуть реклама. Об этом 23 ноября 2021 года заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Данная инициатива находится пока на стадии обсуждения.

- Сейчас инициатива о том, чтобы убрать рекламу из метро, обсуждается в комитете по рекламе города, - отметил Поляков.

Председатель комитета пояснил, что идея рассматривается из-за того, что рекламные баннеры отвлекают пассажиров. А это мешает безопасности людей, которые находятся в подземке.

Напомним, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в метро города вырастет на 5 рублей и составит 65 рублей. По проездному "Подорожник" ездить тоже станет дороже на 4 рубля - проезд будет стоить 45 рублей. А вот для обладателей Единой карты петербуржца проезд наоборот уменьшится до 35 рублей.