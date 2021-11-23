Бары и рестораны массово подписали обращение к губернатору Петербурга

Общепит просить отменить временные ограничения после введения QR-кодов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Владельцы более 50 баров и ресторанов Петербурга подписались под обращением к губернатору с просьбой смягчить ограничения по времени работы предприятий общепита. Причиной открытого письма стало тяжелое материальное положение – выручка снизилась на 20-50 процентов. С 1 декабря в заведения общепита можно будет попасть только по QR-коду и другие ограничения бизнесмены считают излишними.

- Предприятия общественного питания Петербурга работают в ограниченном режиме с июня 2021 года. Мы считаем, что с переходом на систему QR-кодов, необходимость в дальнейших ограничениях отсутствует, - говорится в письме, текст которого приводит «Деловой Петербург».

Рестораторы просят отменить тот пункт антиковидного постановления, в котором прописано ограничение по времени работы до 23:00, и вернуть возможность обслуживать клиентов до шести утра.