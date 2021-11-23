В Петербурге определили компании для вывоза мусора из города в 2022 году

В Петербурге рассказали, кто будет вывозить мусор из города в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге определили компании, которые будут вывозить мусор из города в 2022 году. Конкурс проводил оператор АО "Невский экологический оператор". Общая сумма контрактов превысила 10 миллиардов рублей.

- Сразу семь районов: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального района, будут обслуживать "Автопар №1" и собственник гатчинского полигона "Новый Свет-ЭКО". За три года работы на них выделено более 7,1 миллиарда рублей, - рассказал оператор.

Колпинский, Пушкинский и часть Невского районов будет обслуживать компания ООО "Ресурс АТЭ" за 874 миллиона рублей.

Еще один контракт на 535 миллионов выиграла компания "Эковаста", которая займется уборкой Курортного, Кронштадтского и Петродворцового районов.

На данный момент еще решается, кто будет обслуживать остальные районы Северной столицы.