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Общество23 ноября 2021 12:13

В Петербурге определили компании для вывоза мусора из города в 2022 году

Общая сумма контрактов составила более 10 миллиардов рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге рассказали, кто будет вывозить мусор из города в 2022 году

В Петербурге рассказали, кто будет вывозить мусор из города в 2022 году

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге определили компании, которые будут вывозить мусор из города в 2022 году. Конкурс проводил оператор АО "Невский экологический оператор". Общая сумма контрактов превысила 10 миллиардов рублей.

- Сразу семь районов: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального района, будут обслуживать "Автопар №1" и собственник гатчинского полигона "Новый Свет-ЭКО". За три года работы на них выделено более 7,1 миллиарда рублей, - рассказал оператор.

Колпинский, Пушкинский и часть Невского районов будет обслуживать компания ООО "Ресурс АТЭ" за 874 миллиона рублей.

Еще один контракт на 535 миллионов выиграла компания "Эковаста", которая займется уборкой Курортного, Кронштадтского и Петродворцового районов.

На данный момент еще решается, кто будет обслуживать остальные районы Северной столицы.