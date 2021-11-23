Рождественская ярмарка в Петербурге откроется 18 декабря

В Петербурге 18 декабря откроется Рождественская ярмарка Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогоднее настроение постепенно начинает появляться в Санкт-Петербурге. Город уже украшают к празднику, до которого осталось чуть больше месяца. А 18 декабря 2021 года на Манежной площади уже отроется одно из главных зимних развлечений в городе - Рождественская ярмарка. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

- В этом году Рождественская ярмарка будет проходить на Манежной площади, Конюшенной площади и Певческом мосту, - рассказал градоначальник.

Работать ярмарка будет каждый день с полудня до девяти вечера. Лишь 1 января откроется с двух часов дня. Все веселье продлится по 9 января 2022 года включительно.

На ярмарке посетители смогут попробовать кухню народов мира, купить подарки или угощения к столу. Также там будут фотозона и каток, куда будут пускать только по QR-коду.