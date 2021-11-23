Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» поступили в Петербург

Долгожданный "КовиВак" привезли в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданная вакцина «КовиВак» поступила в Петербург. Вместе с небольшой партией препарата на городскую Фармацевтическую базу поступила такая же небольшая партия и «ЭпиВакКороны». О поступлении сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению..

- Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступили следующие вакцины для профилактики коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона» в количестве 1800 комплектов доз и «КовиВак» в количестве 2475 комплектов доз (по пять доз во флаконе) производства ФГБНУ имени Чумакова, - уточняют в Комздраве.

В ведомстве обещают, что в ближайшее время вакцину развезут по поликлиникам города, однако точные адреса пока неизвестны. А учитывая малый объем партий, надолго, как и на всех желающих, их не хватит.

Напомним, что ранее в Смольном объяснили отсутствие «КовиВака» трудностью и дороговизной его изготовления. Производит препарат лишь одно предприятие в России.

Массовая вакцинация в городе идет вакциной «Спутник V».