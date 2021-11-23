Турникеты в метро Петербурга модернизируют, чтобы они могли считывать билеты с QR-кодом

В метро заменят все турникеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен потратит 130 миллионов на модернизацию всех турникетов. Это необходимо для того, чтобы считыватели принимали все виды билетов, в том числе разовые проездные с QR-кодом.

- Метрополитен получил распоряжение переоборудовать все турникеты под этот билет. На это выделили 130 миллионов рублей. В 2022 году планируют освоить не менее половины от этой суммы, - заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Напомним, что билеты с QR-кодом появятся в Петербурге вместе с первым этапом транспортной реформы в апреле 2022 года. Билеты нужны в том числе для пересадочного тарифа «60 минут». В течение часа пассажир сможет сделать несколько пересадок с транспорта на транспорт.