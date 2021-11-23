Поселок Понтонный в Петербурге украсят к Новому году за 2,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает подготовку к встрече Нового 2022 года. Для больше части города уже закуплены украшения, а также определены работники, которые займутся монтажом. А вот для поселка Понтонный поиски подрядчика только начались. 22 ноября 2021 года на портале госзакупок появился конкурс на поиск специалистов, которые украсят поселение к Новому году.

- Требуется выполнение работ по оформлению к Новому Году на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный. Стартовая цена контракта - 2,5 миллиона рублей, - говорится в документах.

Так, подрядчику надо будет установить светодиодные фигуры в виде звезд, а также гирлянды в виде бахромы и таящих снежинок на кронах деревьев.

Работы надо будет начать сразу же после заключения контакта и завершить их в течение семи дней.