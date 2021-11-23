Новый пересадочный тариф с «Ласточек» на общественный транспорт может появиться в Петербурге

"Ласточки" хотят интегрировать в систему городского транспорта Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге может появиться новый пересадочный тариф, который будет включать в себя общественный транспорт и пригородные электрички, которые хотят включить в схему городского движения.

- В 2023 году в Пушкин и Павловск планируется запустить скоростные электрички «Ласточки» с интервалом в 15-20 минут. Такое же сообщение по примеру Московского центрального кольца планируется развивать на Сестрорецком направлении до Зеленогорска, а также на Колпинском, Тосненском, Гатчинском. Будет интеграция в сеть общественного транспорта, планируем создать пересадочный тариф с электричек, - рассказал глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Пока что это лишь перспектива, нет точных параметров тарифа и понимания, будет ли он касаться только «Ласточек» и автобусов, троллейбусов, трамваев, либо еще затронет и метро.