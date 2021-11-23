Транспортный поток на ЗСД не изменился после повышения тарифов

Новые тарифы не повлияли на транспортный поток на Западном скоростном диаметре в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повышение тарифов на Западном скоростном диаметре никак не повлияло на транспортный поток. Об этом «КП-Петербург» во вторник, 23 ноября, рассказал начальник управления по связям с общественностью компании «Магистраль Северной столицы», занимающейся контролем, содержанием и обслуживанием ЗСД, Андрей Цапу.

- Изменение трафика, согласно предварительным данным, в пределах статистической погрешности, - уточнил Андрей Цапу. – Но для того, чтобы выявить какие-либо долгоиграющие тренды, потребуется около месяца.

По словам собеседника «КП», несмотря на то, что альтернатив ЗСД много )по сути, вся улично-дорожная сеть Петербурга – одна сплошная альтернатива), водители предпочли не отказываться от экономии времени и топлива, которые представляет Западный скоростной диаметр.

Напомним: новые тарифы для владельцев транспондеров заработали на ЗСД с 10 ноября 2021 года.