Полиция начала проверку после ДТП с участием актера Игоря Скляра в Петербурге

ГИБДД установит причины аварии с Игорем Скляром. Фото: vk.com/spb_today

Полиция Петербурга начала проверку по факту ДТП на Лиговском проспекте, в котором пострадал известный актер и певец Игорь Скляр. Его «Ягуар» не доехал «на недельку в Комарово» из-за водителя «Ауди», который явно перепутал передачу и с парковки задним ходом влетел в автомобиль артиста.

- 23 ноября около 12:35 у дома 153 по Лиговскому проспекту произошло столкновение автомобилей «Ауди» и «Ягуар». В результате ДТП водитель «Ягуара» госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Изначально петербуржцы испугались за жизнь артиста, так как его увезла с места ДТП машина реанимации. Но потом сам Скляр прокомментировал свое состояние и даже умудрился пошутить, что он «лежит расчлененный в морге, в психушке и реанимации». Но потом признался, что повредил ребра. Из больницы он уже уехал.

Водитель «Ауди» в ДТП не пострадал, а вот обе машины придется серьезно ремонтировать. Кто прав, а кто виноват, установит ГИБДД.