В Комтрансе сомневаются, что ТПУ сделают метро в Петербурге окупаемым

В первые четыре ТПУ инвестор собирается вложить от 16 до 18 миллиардов рублей.

В 2025-2026 годах в Петербурге должны появится транспортно-пересадочные узлы современного типа. Под одной крышей объединят переходы между метро и остановками, торговые объекты и общественные пространства.

В первые четыре ТПУ инвестор собирается вложить от 16 до 18 миллиардов рублей. По словам представителей компании «Мегалайн», Петербургский метрополитен сможет получать доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав узлов. Однако в Комитете по транспорту к такому заявлению отнеслись скептически.

- Идею создания ТПУ мы воспринимаем положительно. Но не все эти объекты будут приносить прибыль для бизнеса. Безусловно, метро будут получать доход, но вырастут и расходы. Об окупаемости в таком случае говорить точно не придется, - ответил на вопрос журналиста «Комсомолки» председатель Комтранса Кирилл Поляков.

Ранее мы писали, что в Петербурге 130 миллионов рублей выделили на модернизацию турникетов подземки.