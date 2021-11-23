СК возбудил дело после ЧП блокадницей из Ленобласти, которая сама сделала себе операцию

Следком возбудил дело по ситуации с пенсионеркой, самостоятельно сделавшей операцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причиной стала резонансная история со страдающей онкологией блокадницей, которая не дождалась помощи хирурга и сама сделала себе операцию дома.

- По данным СМИ, пожилую женщину не госпитализировали в стационар и не оказали ей хирургической и паллиативной помощи. Тем самым поставили под угрозу ее жизнь и здоровье, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В итоге 90-летняя пенсионерка сама попыталась сделать надрезы на животе, чтобы выпустить скопившуюся жидкость. Но все же вызвала скорую помощь, врач которой и опубликовала историю в СМИ.

В свою очередь власти Ленобласти начали проверку по ситуации и объяснили имнцидент наличием коронавируса у пенсионерки. Ее не смогли положить в Выборгскую больницу по этой причине, а ехать в ковидный стационар Тосно родственники отказались.

- По трагическому стечению обстоятельств, в момент резкого обострения состояния никого рядом с больной не оказалось, - отметили в областной администрации и попросили никого не обвинять – ни родных, ни врачей.