Испытания вакцины от COVID-19 НИИ гриппа на добровольцах начнутся не раньше 2022 года

В Петербурге разрабатывается вакцина двойного действия - от гриппа и COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клинические испытания на добровольцах новой вакцины против COVID-19, разработка которой ведется в санкт-петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева, начнутся не раньше следующего года. Об этом «Комсомолке» во вторник, 23 ноября, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

- Пока что идет подготовка протоколов, - уточнил собеседник издания. – Какая-либо конкретика по срокам и регламентам, скорее всего, появится не раньше января 2022 года.

При этом, уточнил источник, никакой задержки нет: процесс движется в штатном порядке, просто он сам по себе достаточно сложный и длительный.

Напомним: вакцина НИИ гриппа имени Смородинцева создается по классической технологии – в качестве носителя фрагмента РНК SARS-CoV-2 в нем используется ослабленный вирус гриппа. Ожидается, что получившийся таким образом препарат будет иметь двойную «спецификацию»: защищать одновременно и от COVID-19 и от самого гриппа.