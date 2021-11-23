На пловчиху Виталину Симонову возбудили дело за оскорбление полицейских, задержавших ее тренера в Пулково

СК возбудил уголовное дело в отношении пловчихи, оскорбившей полицейских в Пулково. Фото: СОЦСЕТИ

СК возбудил уголовное дело в отношении известной пловчихи Виталины Симоновой, которая нецензурной бранью оскорбила сотрудников полиции, задержавших ее тренера в Пулково. Напомним, 22 ноября пара должна была вылететь из Петербурга после успешного выступления чемпионата России. Однако наставник Симоновой, заслуженный тренер России Александр Ильин, отказался надевать маску в аэропорту, что привело к резонансному задержанию пенсионера.

По версии следствия, тренера заковали в наручники обоснованно – он оказал неповиновение и нарушил санитарные правила. В итоге мужчине выписали административный протокол, а вот его ученице прилетела «уголовка».

- Спортсменка из хулиганских побуждений умышленно и публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оскорблении представителя власти. Она получила подписку о невыезде, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вскоре девушке предъявят обвинение. В худшем случае ей назначат исправительные работы на срок до одного года, в лучшем – штраф до 40 тысяч рублей. Тем временем в СК проверят и действия полицейских на предмет того, не превысили ли они должностные полномочия.