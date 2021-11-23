Фонтан на проспекте Большевиков отремонтируют за 30 миллионов рублей

На реконструкцию фонтана на проспекте Большевиков потратят 30 миллионов рублей. Фото: "Водоканал".

Петербургский «Водоканал» начал поиски подрядчика, который проведет капитальный ремонт фонтана, расположенного на проспекте Большевиков, 3. Этот адрес входит в программу восстановления семи фонтанов в 2021 году. Судя по всему, сроки будут немного сдвинуты.

- Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фонтана по адресу: проспект Большевиков, дом 3, сооружение 1, литера А, - говорится в заявке на сайте госзакупок.

За указанные работы «Водоканал» готов заплатить более 30 миллионов рублей. Однако цена восстановления небольшого фонтана может уменьшиться в ходе торгов на понижение. Сейчас заявка находится на стадии приемки документов от желающих. Участников аукциона определят 9 декабря. Победитель определится позднее.