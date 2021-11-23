СК завершил расследование смерти мужчины, которого задавил БТР под Петербургом

СК отправил в суд дело о гибели пасынка бизнесмена на полигоне под Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК отчитался о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении трех мужчин, организовавших опасное военно-спортивное мероприятие под Петербургом, где БТР насмерть задавил Андрея Кожевина, одного из участников частной «вечеринки». Напомним, погибшим оказался пасынок известного в городе предпринимателя Аркадия Скорова. Оказалось, военную технику свезли на полигон в Красносельском районе для празднования дня рождения сводного брата Кожевина.

На расследование резонансной трагедии ушел год. Обвинение предъявлено трем реконструкторам, организовавшим мероприятие. Статья – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Следствие собрало достаточную доказательственную базу. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В худшем случае реконструкторам грозит лишение свободы на срок до шести лет.