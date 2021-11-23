Пункты платной вакцинации от коронавируса откроют на двух вокзалах Петербурга

На Московском и Ладожском вокзалах Петербурга откроют пункты вакцинации от коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Московском и Ладожском вокзалах в Петербурге откроют платные пункты вакцинации от коронавируса. Медики будут прививать препаратом «Спутник Лайт». На Московском вокзале медкабинет уже работает со вторника, 23 ноября. На Ладожском – откроется в субботу, 27 ноября. В день они смогут принимать не более 50 человек.

В пунктах вакцинации будет и гардероб, и зона ожидания. Время работы – в будни с 9:00 до 21:00, в выходные с 9:00 до 18:00. На прививку нужно записываться – через сайт Единого медицинского центра. Услуга доступна и иностранцам.

- Прививка платная, в стоимость входит осмотр терапевта и вакцинация, - отмечают создатели медкабинетов.

Тем временем в город поставили бесплатные партии «КовиВака» и «ЭпиВакКороны».