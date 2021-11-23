Невский проспект украсят в имперском стиле к 20 декабря

Опубликовали эскизы того, как украсят Невский проспект к Новому году. Фото: Смольный

Невский проспект в Петербурге украсят в имперском стиле к 20 декабря. Новогоднее оформление выбрали в честь грядущего 350-летия Петра I. Главную улицу Северной столицы преобразят по-особенному впервые за несколько лет. Например, на фонарях и других опорах освещения появятся цветки и крылья ангела. Кроме этого в Смольном поделились эскизами украшения других исторических мест города. Скучать от однотипных видов не придется.

- По новому оформят и Стрелку Васильевского острова. Там появятся гигантские песочные часы и гирлянды на фонарях, деревьях и фасаде здания Биржи. На Дворцовой площади установят 25-метровую живую ель, украшенную в ретро-стиле, - сообщает журналист «КП-Петербург» по итогам пресс-конференции в Смольном.

К слову, по-праздничному в Северной столице оформят 190 адресов. В частности, преображение впервые ждет пространство возле станции метро «Улица Дыбенко».