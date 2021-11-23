Фельдшер, рассказавшая о сделавшей себе операцию блокаднице, обратилась к следователям

Фельдшер Виктория Шутова обратилась к следователям после рассказа о сделавшей себе операции блокаднице. Фото: СОЦСЕТИ

Трогательная предсмертная записка блокадницы с онкологией, которая решилась самостоятельно провести себе операцию, не дождавшись врачей, обошла весь интернет. Новость дошла и до Следственного комитета России по Ленинградской области. Против врачей уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей.

Огласке эту историю придала фельдшер из Выборга Виктория Шутова, именно она опубликовала в своих соцсетях пост с предсмертной запиской женщины. Только целью публикации, по словам Виктории, было найти медиков, способных помочь старушке, а не наказать виновных в случившемся.

- Проблема не в конкретной больнице, не в конкретном враче, а в системе. Бабуле пытались оказать помощь врачи больницы. Ей предлагали госпитализацию, но ковидный стационар находится очень далеко от нее, в 200 километрах, - написала Шутова в соцсетях. – Этот случай – лишь кусочек айсберга. С подобными историями ко мне обращаются со всей страны. Только нужно действительно решать проблему, а не карать ни в чем не повинных врачей.

Сейчас блокадница находится в больнице под присмотром врачей. Женщине оказали необходимую помощь и теперь стараются поддерживать ее состояние.