Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на гостевой матч с «Мальме»

Артем Дзюба начнет игру "Зенита" против "Мальме" с первых минут. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч с «Мальме» в рамках Лиги чемпионов сезона 21/22. В частности, Артем Дзюба начнет игру с первых минут. Напомним, сине-бело-голубым достаточно ничьей со шведами, чтобы обеспечить себе путевку в Лигу Европы – все-таки тягаться с лидирующими «Ювентусом и «Челси» уже поздновато.

В старте у «Зенита» выйдут: Кержаков, Сантос, Ловрен (капитан – Прим.Ред.), Ракицкий, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба. Иранский нападающий Сердар Азмун не полетел с командой по объективным причинам.

- У него мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли. Что касается Кузяева – он сможет сыграть немного, провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов, - цитируют главного тренера Сергея Семака в пресс-службе «Зенита».