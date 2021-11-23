В Петербурге привили более 34 тысяч человек за понедельник, 22 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге чуть снизились темпы вакцинации от коронавируса. Статистику по числу прививок за минувший понедельник, 22 ноября, предоставили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Всего за прошлые сутки вакцинировался 34 401 житель Северной столицы. Напомним, абсолютный рекорд горожане установили 19 ноября, когда привились более 38,8 тысячи человек.

- За минувший понедельник, 22 ноября, в Петербурге привили первым компонентом вакцины 16 793 человека. Всего выполнена 34 401 инъекция, - сообщили в комздраве Северной столицы.

Тем временем в Петербург прибыли дефицитные вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», всего более 4 тысяч комплектов. Кроме этого Смольный хочет выписывать премии пенсионерам, которые активно прививаются. На эти цели могут выделить более 2 млрд рублей.