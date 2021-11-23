На автодроме «Игора Драйв» в Ленобласти установят шумозащитные экраны перед этапом «Формулы-1»

Автодром "Игора Драйв" начали готовить к Гран-при России "Формулы-1" в 2023 году. Фото: vk.com/igoradrive_official

На автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти собираются установить шумозащитные экраны перед проведением нового российского этапа «Формулы-1». Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона по итогам совещания губернатора Александра Дрозденко с Любовью Совершаевой, полномочным представителем президента в СЗФО. Напомним, по планам президента королевских гонок, Ленобласть увидит «Формулу-1» в 2023 году. Соответствующая лицензия у автодрома уже есть.

- По прогнозу, на чемпионат приедут около 15 тысяч спортсменов и технических специалистов, а также примерно 50 тысяч зрителей. Необходимо повысить транспортную доступность автодрома, построить новые и реконструировать существующие развязки, обустроить кольцевое движение на трассах, реконструировать ж/д станции и подъездные дороги, а также парковки, - цитируют Александра Дрозденко в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что власти 47 региона планируют организовать специальные шаттлы до автодрома, а также использовать сдвоенные электропоезда. Не исключено, что гонки, которые выпадут на будни, объявят выходными.