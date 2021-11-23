"КП" рассказывает, что известно о состоянии блокадницы, сделавшей себе операцию. Фото: СОЦСЕТИ / Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» рассказывает, что известно о состоянии блокадницы из Ленобласти, которая самостоятельно сделала себе операцию. Напомним, бабушка написала предсмертную записку, попросив не винить ее дочь и внучку, за столь рисковый поступок. Из-за онкологии у пенсионерки появилось осложнение в виде скопления жидкости в брюшной полосе. Бабушка попыталась сделать надрезы, чтобы вывести «гадость» из себя - иначе ей было бы очень тяжело дышать. К счастью, она чудом выжила.

Оказалось, что операцию блокадницы отложили на неопределенный срок. В комздраве 47 региона заверяют, что у пожилой пенсионерки диагностировали коронавирус, поэтому медики рекомендовали перевестись в Тосненскую больницу за 200 километров, но родные бабушки отказались.

История облетела всю страну и не оставила неравнодушных. Естественно, огласки хватило, чтобы СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые, мягко говоря, не отвечают безопасности жизни.

В данный момент пенсионерку госпитализировали и лечат, как и положено. Ее состояние стараются поддерживать в норме. Врачи постоянно следят за бабушкой. Об операции пока не сообщается.