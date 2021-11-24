Убитую балтийскую нерпу обнаружили в районе Кронштадта. Фото: vk.com/sealrescue

Неизвестный убил балтийскую нерпу в районе Кронштадта. О зверском преступлении рассказали волонтеры Фонда друзей ластоногих в своей группе во «Вконтакте». Судя по опубликованным фотографиям, у несчастного животного нет глаза. Специалисты подозревают, что живодером может являться рыбак. По словам зоозащитников, в 2021 году они насчитали несколько десятков погибших нерп, многие из них – вчерашние детеныши.

Вероятно, ластоногий встретил рыбака. Фото: vk.com/sealrescue

По словам волонтеров Фонда, они продолжают стараться предотвращать конфликты промысловых рыбаков и морских млекопитающих. Однако попытки повлиять на людей через органы надзора пользы не принесли. Да и сами рыбаки не особо охотно готовы учиться хитростям, придуманным зоозащитниками.

- Те рыбаки, которые хотели бы поучаствовать в наших экспериментах по защите улова от тюленей, а тюленей от снастей, зачастую опасаются осуждения со стороны коллег и с нами стараются не связываться или делают это тайком, - сетуют в Фонде друзей балтийской нерпы.