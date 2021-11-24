Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 ноября 2021 года: Судебные тяжбы тренера-безмасочника и интимный скандал доктора Курпатова

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 ноября 2021 года. СК возбудил уголовное дело в отношении пловчихи Виталины Симоновой, которая обматерила полицейских, задержавших ее тренера Александра Ильина в Пулково за отказ надеть маску. Девушке грозят исправительные работы. Пара все еще находится в Петербурге. Суд по административному делу заслуженного тренера России пока отложили на два дня, пенсионер ищет адвоката и собирается с мыслями. Известно, что он хотел написать заявление на сотрудников МВД, сетуя на превышение должностных полномочий.

В центре Северной столицы в ДТП угодил актер и музыкант Игорь Скляр, автор хита «На недельку в Комарово». В «Ягуар» звезды влетела дама на кроссовере, сдававшая назад. Актер избежал тяжелых травм и отшучивается по поводу аварии.

В Петербурге построят новый разводной мост через Неву. Его возведут в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Выполнят переправы в духе архитектуры Северной столицы.

Наконец, «КП-Петербург» выяснила подробности ареста бывшего помощника доктора Курпатова, обвиняемого в хищении 9 млн рублей у звезды. Судя по частной переписке мужчин, они состояли в близких отношениях, называя друг друга «малышом» и «зайчиком».