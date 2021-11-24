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Общество24 ноября 2021 3:10

Что произошло в ночь на 24 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» рассказывает о ночных происшествиях в Северной столице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Что произошло в ночь на 24 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Что произошло в ночь на 24 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 24 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. По информации «Дорожного инспектора» в городе ввели план «Перехват» после сообщения о похищении женщины поздним вечером во вторник. Очевидец заметил, как на АЗС на Софийской улице трое мужчин затолкали даму в серебряный «Хендай» и скрылись. Номера иномарки полиции известны, злоумышленников ищут.

Спуск с Большеохтинского моста оказался перекрыт из-за массового ДТП с участием четырех машин. Виновника ищут инспекторы ГИБДД.